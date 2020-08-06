Во Львове вспыхнул сильный пожар на крыше многоэтажки – столб дыма виден издалека

В четверг, 6 августа, около 14:00 во Львове вспыхнул пожар на крыше многоэтажного дома.

Об этом в Facebook сообщил депутат львовского горсовета Игорь Зинкевич.

По его данным, возгорание произошло на крыше дома на ул. Любинская 164.

“Пожар на крыше на ул. Любинская 164, предварительно: Возгорание битумной ленты на крыше здания“, – пишет Зинкевич.

Как видно на фото и видео с места, с крыши здания поднимается столб густого черного дыма. На месте работают пожарные.

Как сообщал “источник”, 27 июля в Киеве на Крещатике произошел пожар. Возгорание возникло в серверной на 2-м этаже 6-этажного здания. Пожар сопровождался сильным задымлением.

Кроме того, 4 августа в Москве произошел масштабный пожар в одном из хостелов, который расположен на Гарднеровском переулке.