Алена Живко облилась бензином и пыталась себя сжечь: кто она и что происходит

В четверг, 6 августа, во Львове руководительница всеукраинской общественной организации “Объединение добровольцев” Елена Живко облила себя бензином и пыталась поджечь, чтобы привлечь внимание к “беззаконию и давлению” на ее родных со стороны полиции.

Об акте самосожжения 6 августа у здания полиции во Львове Живко объявила накануне на своей странице в Facebook, на месте собрались около 200 человек.

“В 8 утра по улице Городецкой, 124 планирую облить себя бензином, может тогда Арсен Аваков (министр внутренних дел – “источник”) увидит беспредел, который творится в городе главой областного управления полиции Василием Виконским”, – написала Елена.

На месте дежурили полицейские, служба ГСЧС, карета скорой медицинской помощи.

Когда Живко облила себя бензином, полиция среагировала быстро, полицейские скрутили ей руки, выбили из рук зажигалку, и не дали возможности себя поджечь, передает Varta 1.

Живко рассказала, что на ее брата сфальсифицировали уголовное дело. Ее брат отвозил тяжелобольного отца в Киев на срочную операцию на сердце, однако по дороге машину остановили и брата задержали. Женщина хочет узнать, где находится ее брат и почему его задержали.

Активистка также утверждает, что это уже не первый раз оказывается давление и запугивание со стороны полиции в отношении нее самой и ее семьи. У родителей, говорит она, постоянно проводят обыски по непонятным причинам, ничего не находят, но для людей в возрасте – это стресс.

“Такого давления не было даже во времена Януковича. Беспредел не пройдет! Моя семья не должна отвечать за мои поступки”, – отметила Елена Живко.

Живко вспомнила о случае, когда вместе с сотрудником правоохранительных органов выпила кофе, а потом попала в больницу с анафилактическим шоком и отравлением. Однако, как заявила она, следствие относительно вероятного отравления не велось, хотя она заявление в полицию написала.

Люди, пришедшие к зданию полиции, узнав, что дело о задержании брата движется очень быстро, и уже сегодня ему должны избрать меру пресечения в Галицком суде Львова, колонной двинулись в суд.

Живко угрожает объявить бессрочную голодовку под стенами Главного управления полиции во Львовской области в случае, если ее брата не отпустят, но и в дальнейшем будут оказывать давление на активистов и ветеранов российско-украинской войны.

Как сообщал “источник”, в Запорожье утром 4 августа обнаружили страшную находку – здесь натолкнулись на обгоревший труп молодой девушки. Как выяснилось девушка, которую звали Анастасия Никлас, совершила самосожжение.