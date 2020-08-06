Интернет от “Интертелеком” исчезнет в 9 областях: названа причина

Интернет-провайдер Интертелеком ограничивает предоставление услуг в 9 областях Украины. Компания прекращает работу в ряде областей уже через месяц – 1 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе компании, передает 24 канал

В частности, провайдер прекратит предоставлять свои услуги в следующих областях:

Волынская

Закарпатская

Ивано-Франковская

Львовская

Тернопольская

Ровненская

Черновицкая

Донецкая

Луганская

Причина

Как пояснили в компании, причиной стала эпидемия коронавируса и введенный карантин. В связи с этим компания была вынуждена пересмотреть свою стратегию развития.

Там добавили, что искали инвестора для развертывания сетей LTE (стандарт 4G), однако “ситуация с карантинными ограничениями, не позволила достичь договоренности с заинтересованными инвесторами и своевременно оплатить стоимость лицензии на использование технологии LTE”.

Поэтому в компании решили отказаться от части радиочастотного спектра и сконцентрироваться на регионах с большой концентрацией аудитории.

