Собака увидела статую человека и впала в ступор – забавное видео взорвало сеть

Собака Честер увидела на улице статую человека и впала в ступор – она никак не могла понять, почему тот не может бросить ей мяч, которым она любит играть.

Об этом пишет Dodo.

Пару недель назад Честер отправилась на прогулку со своими владельцами по гавани Уотчет в Англии, когда заметила, что кто-то сидит без дела, и у него, похоже, достаточно свободного времени для быстрой игры в мяч. Этот кто-то, однако, на самом деле был статуей сидящего рыбака.

По словам владельцев, собака не оставляла попыток заставить статую поиграть с ней и буквально не сводила с нее глаз.

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