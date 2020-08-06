Археологи обнаружили под древним королевством храм – его форма поразила многих

Под северо-ирландским Эмайн-Маха недалеко от города Арма археологи с помощью дистанционного зондирования Lidar обнаружили большой культовый центр железного века и средневековые постройки.

Об этом сообщает Live Science.

Эмайн-Маха, или Форт Наван, был столицей древнего ирландского королевства Улад. Считался религиозным объектом с 1960 годов. Ранее здесь находили сеть фигурных зданий раннего железного века и остатки деревянной “40-метровой конструкции” – самого высокого древнего здания, найденного в Ирландии. В 95 году до н.э. его засыпали камнями и сожгли, что привело к образованию большого кургана. В V-XIII вв. на этом месте проживали короли Ольстера.

Единого мнения, были ли постройки предназначены для жилых либо религиозных целей не было с момента открытия. Сейчас археологи обнаружили, что 2 пары сооружений в форме восьмерки являются небольшими частями более крупного объекта. Их “вершины” имеют 25 м в диаметре, а “основания” – около 10 м. Исследование показало, что каждое из этих зданий расположено внутри круглых ограждений диаметром 140 м. Оба ограждения пересекаются, также формируя восьмерку.

“Иными словами, у нас есть два здания в форме восьмерки внутри гораздо большего ограждения в форме восьмерки – имеем тройную восьмерку, и все это окружено деревянным частоколом диаметром около 240 м. Это огромный комплекс“, – уточняют ученые.

Комплекс назвали крупнейшим и самым сложным ритуальным объектом в Северной Европе доримского времени. По словам ученых, повторяющееся использование мотива в виде восьмерки может свидетельствовать о сакральном космическом значении, что подтверждает мнение о религиозных сооружениях.

Как сообщал “источник”, ранее археологи обнаружили пещеру и сеть неизведанных туннелей под одним из самых известных замков Польши.