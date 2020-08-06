В Польше состоялась инаугурация Дуды – в своей речи вспомнил об Украине

Президент Польши Анджей Дуда во второй раз принес присягу и официально вступил в должность.

Об этом сообщает “Польское радио”.

Выступая с инаугурационной речью, Дуда назвал выборы “большой победой польской демократии”, а главными своими ориентирами на следующие пять лет – “семью, безопасность, рабочие места, инвестиции и достоинство”.

Кроме того, он пообещал защищать сельскохозяйственную отрасль и призвал усиливать НАТО, углубляя сотрудничество в рамках “инициативы трех морей”.

Не обошел он вниманием и вопрос российской агрессии и войны в Украине.

“Особая возможность действовать ради безопасности нашей страны и нашего континента появится в 2022 году, когда Польша примет на себя председательство в ОБСЕ… Это важная задача, которая заключается и в восстановлении полного суверенитета и территориальной целостности нашего соседа – Украины”, – подчеркнул Анджей Дуда.

Церемония проходила 6 августа в зале заседаний Национального собрания Сейма. В свете всемирной коронавирусной пандемии были предприняты специальные меры предосторожности: депутатам и приглашенным выдали маски и измеряли температуру.

Ранее “источник” сообщал, что президенту Польши Анджею Дуде позвонили российские пранкеры Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), они представились генеральным секретарем ООН Антониу Гутеррешом и поговорили с польским президентом об Украине.