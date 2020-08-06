Правозащитники: Жители “серой зоны” на Донбассе не очень верят в перемирие

Международная мониторинговая миссия уже в восьмой раз состоялась в зоне боевых действий на востоке Украине. О некоторых ее результатах рассказали в комментарии “Громадському радіо” представители миссии – Константин Реуцкий, исполнительный директор Благотворительного фонда Восток SOS, Андреас Умланд, эксперт Украинского института будущего, и Григорий Фролов.

В частности, эксперты рассказали, что многие жители “серой зоны” на Донбассе не очень верят в длительное установление режима тишины.

“Как живется людям в этих селах. Говорят разное: война продолжается, к ней привыкли. В перемирие почти никто не верит, но надеются, что некоторое время будет тише, чем было. Мы видели нарушения перемирия в первые дни. В Марьинке был ранен местный житель, обстрелян дом. Таких нарушений все больше, но пока ситуация находится под контролем, стало немного тише.

В целом население региона подверглось социальной апатии. Люди не очень верят в то, что ситуация кардинально изменится вскоре, не верят в окончание войны, потому что не видят с той стороны никаких попыток эта войну прекратить. Если бы у России была политическая воля прекратить войну, то она прекратилась бы уже давно. Этого нет, мы видим лишь манипуляции и попытки использовать эту ситуацию для политического давления на Украину, для изменения конституционного строя Украины.

Условием формулы Штайнмайера является изменение Конституции Украины, закрепление особого статуса Донбасса. Этого требования никогда не было у жителей Донбасса. Там никогда не дискутировали в обществе по автономизации, какого-то особого статуса. Это чисто российский нарратив, который продвигается через международные механизмы, в том числе через минский процесс”, – рассказал Константин Реуцкий.

Как отметил Григорий Фролов, большинство граждан из прифронтовой зоны интересуются именно гуманитарными вопросами.

“Когда мы приезжаем в село, в котором половина домов имеет следы прямых попаданий, очевидно, что местное население больше беспокоит вопрос безопасности и то как отремонтировать дом. В некоторых населенных пунктах стоит вопрос выживания. Но не вопрос политической самоидентификации. Для многих в «серой зоне» политические вопросы мало что значат. Как правило, гуманитарную поддержку им оказывают международные гуманитарные организации Красный Крест или Норвежский совет по делам беженцев”, – сообщил он.

Андреас Умланд считает, что в скором времени некоторые села из “серой зоны” придется просто отселить, ведь перспектив их развития нет.

“Самая большая сложность в том, что некоторые села нужно просто отселять, потому что в ближайшее время не будет какого-экономического прогресса в этих местах, – говорит эксперт. – При этом люди, которые там остались – это пенсионеры. Для них ощущение своего собственного дома – единственное, что дает ощущение безопасности. Переезд ими воспринимается, как что гораздо менее безопасное. Мы приехали в Луганскую область как раз, когда было строительство дорог. Наличие хороших дорог сразу меняет этот регион, потому что сразу многие вещи становятся возможными”.

В тоже время Григорий Фролов считает, что украинская власть может много сделать для жителей этих территорий.

“Украина может очень много сделать для того, чтобы проявить заботу к своим гражданам, проживающим на территории Луганской и Донецкой областей. Новая дорога Северодонецк – Станица Луганская выглядит так, будто ты где-то в цивилизации. А чуть свернув и проехав половиной дорог Луганской и Донецкой областей, это чувство очень быстро теряется”, – добавил он.