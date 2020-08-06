Рыбалка для мужчин закончилась встречей с медведями – такой наглости они не ждали

В России, на Камчатке, рыбаки встретили опасных зверей – медведей

Об этом сообщает “Бушующий мир”.

К мужчинам пришла медведица с медвежатами. Вели они себя совсем не агрессивно и на людей не нападали.

Звери стояли в стороне и наблюдали с интересом за людьми, а рыбаки в свою очередь за ними.

В какой-то момент медведица подошла ближе к воде, тогда пожилой рыбак испугался и достал пистолет, чтобы защититься в случае нападения. Он пытался отогнать от себя зверя, кричал и прицеливался в случае необходимости оружием.

Ранее “источник” сообщал, что в США в штате Вирджиния черный медведь пришел во двор к людям и искупался в детском бассейне.

Напомним, что на пчелином дворе в Китае заметили голодного азиатского черного медведя, зверь съел около 7,5 килограмма (17 фунтов) меда.