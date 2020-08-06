Зеленский: «Мы боремся за то, чтобы режим тишины не нарушался”

Президент Владимир Зеленский отмечает, что украинская сторона делает все возможное для соблюдения режима тишины и сохранения жизней наших военнослужащих. Об этом Глава государства заявил во время общения со СМИ в Донецкой области.

«Мы боремся за то, чтобы этот режим не нарушался … Если бы все зависело только от нашей стороны, я уверен, это был бы принципиальный режим тишины, и мы бы перешли к следующим шагам, к следующим этапам завершения войны», – отметил Владимир Зеленский, передает пресс-служба ОПУ

По его словам, в процессе обеспечения режима тишины возникает много вопросов и проблем.

«Мы молимся Богу и благодарны нашим военным. Самое главное, что мы хотим, – выдержать этот режим тишины. Каждый день просто не терять наших военных. Для нас это очень важно. Гарантировать ничего не могу, но скажу вам – мы все делаем, очень много всего делаем как в Украине, так и на встречах в Минском формате и в режиме видеоконференции Трехсторонней контактной группы. Будем дальше держать кулаки », – сказал Президент.

Глава государства также сообщил, что рассматривалось несколько кандидатур на пост главы украинской делегации в Трехсторонний контактной группе. Он отметил, что Леонид Кравчук является мудрым и образованным человеком, который имеет авторитет во всей Украине.

«Это очень важно для председательствующего украинской группы в ТКГ. Он опытный человек », – сказал Глава государства, объясняя, почему Леонида Кравчука назначили на должность руководителя украинской делегации в ТКГ.

Владимир Зеленский еще раз поблагодарил Леонида Кучму за работу во главе делегации Украины в ТКГ.

Президент отметил, что в составе украинской делегации в Трехсторонний контактной группе также будет работать бывший премьер-министр Украины Витольд Фокин.

«У нас достаточно мощная группа. Я вижу сейчас рост количества переговоров и встреч », – добавил глава государства.

Со своей стороны председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко проинформировал Президента о проекте по модернизации мощностей коммунального предприятия «Компания« Вода Донбасса ». Он отметил, что модернизация рассчитана минимум на три года. Сейчас выполняются работы по замене систем водопровода.

Владимир Зеленский выразил убеждение, что работы по модернизации будут завершены в запланированные сроки.

«Я уверен, что в течение трех лет под председательством главы областной государственной администрации с нашими международными партнерами мы все это сделаем», – сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что главной задачей в этом вопросе является модернизация подземных водопроводных коммуникаций.

«Наши коллеги из Швейцарии говорят, что такого предприятия, как« Вода Донбасса », они никогда не видели. Очень большое предприятие. Когда будет модернизировано, самое главное, чтобы мы ни в чем не нуждались, чтобы была чистая питьевая вода для наших людей », – отметил Владимир Зеленский