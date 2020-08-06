Археологи обнаружили деревянный Стоунхендж – он хранит большую тайну

В Португалии местные археологи наткнулись на останки древнего монументального сооружения из дерева, которое уже успели прозвать деревянным Стоунхенджем.

Об этом сообщает The Portugal News.

По версии ученых, раньше на этом месте, а именно на территории комплекса Пердигос, была грандиозная конструкция из дерева, от которой до наших дней остался только фундамент.

Специалисты считают, что это было ритуальное сооружение, которое своей конструкцией напоминает такие, как встречаются только в Центральной Европе и на Британских островах. В частности, оно имеет много общего с британским Стоунхенджем.

Сама конструкция находится в центре комплекса Пердигос и формирует собой мегалитический ландшафт, который простирается до возвышенности Монсарас на востоке от нее.

Археологи уверены, что вход в эту структуру ориентирован на летнее солнцестояние, что говорит о ее космологическом характере.

“Такая астрономическая ориентация входа встречается часто, и она подчеркивает близкую связь между подобными архитектурными сооружениями и неолитическими взглядами на мир”, – выступил с заявлением археолог Антониу Валера.

Что касается самого комплекса Пердигос, то он активно использовался в доисторических Пиренеях в период между 3400 г. до н.э. и 2000 г. до н.э.

Напомним, что в Германии на площади Фердинанда в Дрездене в конце июля археологи нашли подвал кафе “Зоммер”.