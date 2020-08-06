В центре Львова вдруг появилась кровать, а в ней – Dzidzio в пижаме: что вообще происходит

Эпатажный певец и шоумен Dzidzio (Михаил Хома) внезапно появился на главной площади Львова. Артист предстал перед жителями города в образе миллионера в пижаме, который просыпается в окружении прислуг, и исполнил свою песню “Я міліонер”. Параллельно с этим артисты шоу-балета Freedom разыграла на площади Рынок целое действо.

Dzidzio во ЛьвовеФото: пресс-служба телеканала “Україна”

Сам Dzidzio позировал в кровати, после чего пустился в пляс и стал разбрасываться фальшивыми деньгами. С появлением первых фотографий и видео в сети, люди стали предполагать, что артист снимает новый клип, но вскоре стало известно, что он принял участие в съемках праздничного концерта “З Днем народження, Україно!”, который телеканал “Україна” выпустит ко Дню независимости.

Уже после съемок певец признался, что спонтанное выступление в центре Львова заставило его поволноваться. “Все прошло отлично, импровизация – это мое. Я больше всего стеснялся выступать именно во Львове, ведь я приехал домой, где все меня знают, как Михаила, который может спеть и гимн, и веселую песню, которая поднимет настроение в любой ситуации”, – признался он.

Dzidzio во ЛьвовеФото: пресс-служба телеканала “Україна”

Dzidzio во ЛьвовеФото: пресс-служба телеканала “Україна”

Dzidzio во ЛьвовеФото: пресс-служба телеканала “Україна”

Dzidzio во ЛьвовеФото: пресс-служба телеканала “Україна”