Ребенок родился на 22-й неделе и выжил – его удивительную историю зовут “маяком надежды”

28-летняя Лура Лауэр родила девочек-близнецов на 22-й неделе беременности – их назвали Кали и Лирик. Несмотря на то, что Кали вскоре прекратила борьбу за жизнь, ее сестричка выжила – и теперь медики зовут ее историю “маяком надежды” для других.

Об этом пишет TheSun.

По словам Луры, они с женихом узнали, что будут родителями в марте – новость о близнецах стала настоящим потрясением, ведь они не знали, что такие случаи уже были в их семье.

Беременность протекала тяжело, внезапно начавшиеся схватки оказались не тренировочными – Лура родила 15 июля, за четыре месяца до даты ее рождения 16 ноября, и была предупреждена, что любой ребенок, родившийся до 24 недель, вряд ли выживет.

Кали и Лирик родились за две недели до установленного в Великобритании предела легальных абортов – 24 недели, в родном штате Луры – Северная Каролина (США) – этот срок составляет 20 недель.

17 июля врачи сообщили, что у Кали было сильное кровоизлияние в мозг, ее жизненно важные органы не в порядке. Они сказали, что девочка страдает – и ее лучше отключить от дыхательного аппарата. Лура и ее жених смогли попрощаться с дочкой -у нее не было шансов жить нормальной жизнью со всеми осложнениями.

У Лирик же после смерти сестры внезапно началось улучшение, она перенесла несколько операций, но врачи дают оптимистические прогнозы.

“Она удивляет нас каждый день, она действительно чудо… маяк надежды в безнадежные времена”, – сказал врач девочки.

Сейчас она самая младшая в своем отделении интенсивной терапии, хотя многие врачи до сих пор ставят под сомнение возможность детей выживать до 24 недель.

“Меня просто сбивает с толку, что так много больниц не реанимируют в таком возрасте, потому что ребенок может выжить. Я думаю, что Лирика является примером того, что – даже когда врачи не уверены – надежда, вера, решимость и любовь являются такими мощными энергиями. Я верю, что это то, что поддерживает нашу дочь. Вот почему я хотел поделиться ее историей. Лирика вдохновляет меня и многих других людей”, – подчеркнула Лура.