Тоня Матвиенко показала свежее фото повзрослевшей дочери

Украинская певица Тоня Матвиенко показала, как подросла ее младшая дочь Нина, которую родила от музыканта Арсена Мирзояна. На сегодняшний день девочке 4 года и она невероятно похожа на своего звездного папу.

Свежий снимок малышки артистка опубликовала в личном микроблоге. На фото маленькая Нина лежит на кровати и широко улыбается. “Ее улыбка – самое большое счастье для меня”, – написала Тоня в Instagram.

Дочь Тони Матвиенко и Арсена МирзоянаФото: instagram.com/tonya_matvienko

Поклонники, которые уже не раз отмечали, что девочка очень похожа на отца, написали, что с возрастом малышка становится просто копией музыканта.

Напомним, что Нина появилась на свет 15 января 2016 года. Девочку назвали в честь ее звездной бабушки – певицы Нины Матвиенко. У Тони также есть ребенок от первого брака – дочь Ульяна, которой в ноябре прошлого года исполнился 21 год. Старшую девочку Матвиенко-младшая родила в 17 лет.

Тоня Матвиенко с мужем и младшей дочерьюФото: instagram.com/tonya_matvienko

Ранее Тоня призналась, что быть молодой мамой – непросто, но она смогла преодолеть все трудности благодаря поддержке своих близких.

А также показала редкое фото молодой матери. По словам Матвиенко-младшей, на этом снимке Нине Митрофановне столько же лет, сколько сейчас и Тоне (то есть 39).

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