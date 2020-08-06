Конфликт с подростками закончился для северодончанки сломанной ключицей и украденным кошельком

В Северодонецке 37-летняя женщина сообщила патрульным, что во время отдыха с подругой на природе у нее с тремя подростками возник словесный конфликт, который перерос в потасовку и в дальнейшем сломанную ключицу и грабеж.

Об этом сообщает Патрульная полиция Луганской области.

Во время столкновения один из ребят сильно толкнул женщину, она упала, он выхватил ее сумку и подростки бросились бежать в сторону лесополосы. В сумке находился кошелек с денежными средствами более тысячи гривен. Инцидент произошел вчера, около 18 часов.

На месте происшествия, патрульные выяснили приметы подростков и не теряя времени, отправились на их поиски, вызвав пострадавшей женщине медиков. Впоследствии, полицейские увидели похожих по описанию двух парней и девушку, которые скрывались в кустах. Увидев полицейских они побежали, но их быстро догнали.

Во время общения с патрульными, подростки признались в содеянном и уже вместе с инспекторами вернулись на место происшествия, где их узнала заявительница. В дальнейшем по делу работают следователи.