Уничтожены запасы зерна, люди мечтают о бегстве: Бейрут охватил хаос после мощного взрыва – Bloomberg

Стало известно как взрыв в порту Бейрута (Ливан), где погибли десятки людей, повлиял на уровень жизни ливанцев на фоне пандемии коронавируса и карантина.

Об этом сообщает Bloomberg.

Экономический кризис в Ливане

Карантин для контроля пандемии коронавируса нанес удар по бизнесу, усугубив банковский кризис, из-за которого большинство ливанцев не смогли получить доступ к своим сбережениям или займам. Правительство обанкротилось, ведет переговоры с Международным валютным фондом о финансовой помощи и практически не функционирует. Затем произошел катастрофический взрыв во вторник, который разразился в районе столичного порта, сокрушив все до этого.

“Мы уже ковыляли, выживая шаг за шагом, но теперь нас сбили с ног, – сказал владелец мясной лавки Тони Иями между уборкой мусора, – если наши чиновники не проснутся, мы уже уничтожены, но если они не осознают, что происходит сейчас, эта нация обречена”.

Взрыв не мог произойти в худшее время для Ливана, который переживает самый глубокий политический и финансовый кризис с тех пор, как закончилась 15-летняя гражданская война (1990 год-“источник”).

Ежедневные отключения электроэнергии длятся последние часы, а на улицах мусор остается без сбора. Обвал валюты поднял инфляцию выше 50%, что привело к стиранию сбережений.

Взрыв вывел из строя ведущий порт страны и уничтожил основные зерновые бункеры, благодаря чему цены растут по мере нарушения цепочек поставок. Недели протеста, начавшиеся в октябре против кумовства и коррупции, переросли в безнадежность, так как все больше ливанцев стремятся следовать за предыдущими поколениями и эмигрировать.

Ливан обратился за международной помощью, так как растет озабоченность по поводу нехватки в стране, которая сильно зависит от импорта. Франция, Германия и другие предложили медицинскую помощь и помощь в проведении спасательных операций. Любая помощь может быть гуманитарной или направлена на конкретные сектора, такие как здравоохранение.

Переговоры с МВФ зашли в тупик, поскольку стало ясно, что политики и банкиры не могут договориться даже о размерах финансовых потерь, не говоря уже о том, кто должен за них платить. Правительство потеряло ключевых советников и официальных лиц, а министр иностранных дел ушел в отставку на этой неделе, разочарованный тем, что политические элиты были слишком заняты защитой своих интересов, чтобы предпринять шаги, требуемые потенциальными кредиторами для спасения экономики от разорения.

Последствия взрыва

Районы за портом Бейрута были одними из самых модных в политически неспокойном городе, печально известном своей ночной жизнью. Геммайзе, Мар Михаил и Сайфи, заполненные барами, ресторанами и бутиками, а также жилыми многоквартирными домами, когда-то пульсировали смесью модных гуляк и давних жителей. За пределами самого порта, где прогремел взрыв, эти старые кварталы оказались в числе наиболее пострадавших.

Ошеломленные сотрудники подняли разбитые листы металла и стекла в среду, когда добровольцы, вооруженные метлами, спустились по окрестностям, чтобы помочь с уборкой. Добровольцы Ливанского продовольственного банка раздавали воду и бутерброды, в то время как машины скорой помощи мчались по улицам, чтобы забрать раненых, все еще находящихся в ловушке.

Министр экономики страны Рауль Нехме заявил, что зерно, хранившееся в порту, испорчено и не пригодно для использования.

При этом он заверил, что в Ливане достаточно пшеницы для удовлетворения текущих потребностей. Нехме добавил, что Ливан увеличит импорт зерна.

Почему в Бейруте прогремел взрыв

Команда специалистов по Шеффилдского университета (Великобритания) проанализировала видеозаписи взрыва и рассчитала, что сила детонации, вероятно, эквивалентна 1000 – 1500 тонн тротила. Исследователи отметили, что это примерный эквивалент 10% взрывной мощности атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму в августе 1945 года.

Профессор Энди Тиас, который руководил расчетами, отметил: “Это, безусловно, один из самых мощных неядерных взрывов в истории”.

В службе безопасности Ливана считают, что “взрыв произошел при сварке дверей”. Искра сначала подожгла фейерверки, которые хранились на складе, что, в свою очередь, стало причиной взрыва 2750 тонн аммиачной селитры.

По последним данным, число погибших в результате взрыва в порту Бейрута возросло до 137 человек, более 5 тыс. получили ранения.

Напомним, 4 августа в Бейруте (Ливан) около порта произошло сразу несколько взрывов. Грохот от них был слышен на расстоянии 20 километров от города. Взрыв произошел в месте размещения складов в порту Бейрута.

В правительстве Ливана сообщили, что мощный взрыв в Бейруте вызвали 2750 тонн аммиачной селитры, что в течение шести лет хранились в столичном порту без надлежащих мер безопасности.