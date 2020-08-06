Новоназначенный глава ВГА Лисичанска провел первое совещание

Вчера, 5 августа, руководитель военно-гражданской администрации (ВГА) города Лисичанск Александр Заика провел первое рабочее совещание с начальниками структурных подразделений.

Об этом сообщается на сайте ВГА.

Во время совещания Александр Сергеевич обсудил с коллегами организационные и рабочие вопросы, определил первоочередные шаги в совместной работе.

«Переход от органа местного самоуправления к ВГА – сложный процесс. Уверен, совместными усилиями, мы найдем верные решения и сделаем этот переход максимально безболезненными для общества в целом », – подытожил Александр Сергеевич.