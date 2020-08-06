СМИ: Жители ОРЛО столкнулись с проблемой получения денежных переводов из РФ, недовольство растет

Среди жителей временно неподконтрольной территории Луганщины растет недовольство действием так называемого закона “о государственном банке ЛНР”, который существенно затрудняет получение денежных переводов из России.



Об этом Укринформу сообщил источник в правоохранительных органах.

“Среди жителей ОРЛО растет недовольство по поводу приобретения” законной силы “27 января т.н. закона” О государственном банке ЛНР “. Сейчас в” республике ” каждый действующий” финансовый центр ” платил в” бюджет ” ежеквартально вперед ” валютный патент ” в размере 30 тыс. российских рублей с каждой точки. До 12 месяца прошлого года все “финансовые центры” оплатили указанный патент за I квартал с.г. Однако в декабре 2019 года т.н. “налоговая ЛНР” сообщила “финансовым центрам” о невозможности осуществления ими денежных переводов “, – отметил собеседник агентства.

Выяснилось, что согласно “закону” так называемый “госбанк ЛНР” требует открытия “ООО” структурами, которые предоставляют услуги денежных переводов, в том числе из личных карт физических лиц. По оценке экономистов, не имея возможность осуществлять контроль за движением средств по счетам, инициаторы данного «закона» пытаются привязать личные счета физических лиц к юридическим лицам, однако невозможность ведения бухгалтерского учета ставит под сомнение реализацию таких планов на практике.

Как пояснил источник, с такими проблемами начали сталкиваться все жители квазиобразования, поскольку с 1 июля они не могут получать денежные переводы из РФ.

Последствиями такой ситуации может стать существенное подорожание услуг, которые будут предоставлять так называемые “финансовые центры” за получение переводов, прежде всего из РФ, в связи с необходимостью печати расходного ордера на сумму перевода и сумму комиссии (ранее можно было получить под 2%). Кроме того, указанный “закон” создает также неудобства для жителей ОРЛО, так как каждому клиенту для получения перевода нужно будет заполнять соответствующее заявление.

Источник считает, что главари псевдореспублики таким образом хотят создать “схему” для образования “избытка” в бюджете, за который нужно будет отчитываться перед своими кремлевскими кураторами, однако реализовать такие махинации, как оказалось, не просто.