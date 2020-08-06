В Киеве жестоко убили мужчину – части тела разбросали по городу

В Киеве правоохранители устанавливают обстоятельства смерти киевлянина, фрагменты тела которого обнаружили в разных районах столицы.

Об этом сообщает Отдел коммуникации Полиции Киева.

5 августа во время отработки территории Деснянского района участковые офицеры полиции обнаружили в лесополосе костер, а рядом – женщину, которая готовила к уничтожению подозрительные предметы. Полицейские остановили действия неизвестной и выяснили, что она пыталась сжечь конечности человеческого тела.

Впоследствии правоохранители нашли останки тела мужчины в квартире в Днепровском районе. С женщиной общаются следователи в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного убийства.

“Пострадавший – житель Днепровского района, 1981 года рождения. В его квартире мы нашли другие части его же тела, пообщались с соседями и установили, что он и женщина, которую обнаружили в лесополосе, ранее были знакомы. А затем в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины ее задержали”, – сообщил и.о. начальника ГУНП в г.. Киеве Виктор Нечитайло.

Задержанной оказалась уроженка другого государства, 1987 года рождения, последние несколько лет жила в столице.

Следствие отрабатывает несколько версий, среди которых – с корыстных побуждений, с целью завладения жилой площадью, на которой потерпевший сам проживал. Для установления обстоятельств происшествия и причины смерти назначены необходимые экспертизы.

“По данному факту мы начали досудебное расследование уголовного производства по части первой статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. По согласованию с городской прокуратурой следственные органы готовят сообщение о подозрении и ходатайство в суд для избрания задержанной меры пресечения. Ей грозит до 15 лет лишения свободы”, – добавил Виктор Нечитайло.

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