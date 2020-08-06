В Луганской области на пожаре погибла женщина

Вчера, 5 августа, в 12:43 в Службу спасения «101» поступило сообщение о пожаре в жилом секторе по адресу: Белокуракинский район, ул. Зеленая.

Об этом сообщает областное спасательное ведомство.

Прибыв на место происшествия, спасатели 27-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Луганской области установили, что горит частный жилой дом и существует угроза распространения огня на расположенные рядом летнюю кухню и хозяйственные постройки. При проведении разведки звеном газодымозащитной службы обнаружено тело гражданки, 1979 года рождения.

Пожар на площади 70 кв. м локализован в 13:41 и ликвидирован в 14:49.

К ликвидации привлекались 6 пожарных и 2 единицы техники.

Причину возникновения пожара выясняют специалисты