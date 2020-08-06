Президентскую компанию Канье Уэста поддержали республиканцы – ему помогает адвокат Трампа

Независимый кандидат в президенты США Канье Уэст получил поддержку республиканцев, а вести дела ему помогает адвокат Дональда Трампа. О продвижении избирательной кампании рэпера сообщило издание People.

Дональд Трамп и Канье Уэст в 2016 годуФото: Getty Images

Несмотря на обострение биполярного расстройства и семейные конфликты, 43-летний Уэст уже подал документы на участие в выборах в 9 штатах, хотя не успел сделать это в Нью-Йорке, Техасе и нескольких других местах. Репортеры заметили, что избирательной кампанией Уэста в Висконсине занимается Лейн Руланд, адвокат Дональда Трампа и представитель Республиканского национального комитета.

Сам президент США уверяет, что ничего не знает о помощи, которую Республиканская партия оказывает Уэсту. “Нет, совсем ничего. Но мы с ним очень хорошо ладим. Мне нравится и он, и его жена”, – сказал Трамп. Пресс-секретарь Республиканской партии штата Висконсин, в свою очередь, заявила, что они “приветствуют” заявку Уэста и всех других кандидатов, допущенных к участию в гонке.

Официальные лица-демократы раскритиковали кампанию Трампа и тех, кто помогает рэперу попасть в бюллетени. Критики считают, что участие Канье в выборах – всего лишь попытка республиканцев отобрать голоса у главного конкурента Трампа, бывшего вице-президента Джо Байдена.

“Агент-республиканец пытается включить Канье Уэста в избирательные бюллетени. Какой отвратительный пакостный трюк, никакого уважения к избирателям или тому, через что проходит Канье”, – написал в Twitter Бен Родс, бывший заместитель советника по национальной безопасности при президенте Бараке Обаме.