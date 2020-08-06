Украину накроет антициклон Detlef: синоптик рассказала, где будут грозы

Антициклон Detlef с центром над странами Балтии накроет и Украину, определяя погоду во всех областях страны, хотя с нюансами.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, в Волынской, Ровенской, Житомирской, Хмельницкой, Сумской и Полтавской областях завтра днем возможны кратковременные грозовые дожди. Ветер ожидается северо-восточный, небольшой или умеренный.

Температура воздуха в течение дня составит на западе и севере страны +26+32 градуса, на юге, на востоке и в большинстве центральных областей +29+34 градуса.

В Киеве осадков не ожидается, температура воздуха немного понизится – +28+30 градусов, на выходных – +26+27 градусов.

Напомним, ранее народный синоптик Леонид Горбань заявил, что в августе в Украине ожидается две волны дождей, а в остальное же время по всей территории страны будет сухая погода.