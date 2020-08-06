На Луганщине не наблюдается ухудшение эпидситуации, оснований для усиления карантина нет

Заседание региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций провел сегодня, 6 августа, председатель Луганской облгосадминистрации Сергей Гайдай.

Об этом проинформировали в Луганской областной военно-гражданской администрации.

Сообщается, что за все время исследований в области зарегистрировано 791 подозрительный случай заболевания коронавирусом, из которых 136 подтверждено. Интенсивный показатель составляет 20,48 на 100 000 населения.

Среди лиц, которые лечатся, больных в тяжелом состоянии и тех, которым необходимо подключение к аппарату ИВЛ, не наблюдается. Средний срок лечения составляет 24 суток.

Основные показатели по ослаблению или введению карантинных ограничений: инцидентность за последние семь дней – 1,5; среднее количество тестирований – 52,21; коэффициент выявления случаев инфицирования – 0,8%.

Замечено, что ухудшение эпидемиологической ситуации не наблюдается, оснований по усилению в области карантинных противоэпидемических мероприятий нет.

За последнюю неделю выявлено 10 больных: 3 – контактные по семье, 7 – из других городов и ОРДЛО.

Из 136 подтвержденных случаев: 43 – прибыли из РФ или ОРДЛО, 10 – из других регионов Украины, 85 – местная передача коронавирусной инфекции. 68 из них – семейные контакты.

По итогам заседания, в частности, поручено во время подготовки и проведения учебного года обеспечить выполнение требований, определенных постановлением Главного государственного санитарного врача Украины от 30.07.2020 № 42, продолжить проведение регулярных мониторинговых проверок по соблюдению субъектами хозяйствования установленных требований к функционированию в условиях карантина .

Кроме того, утверждены запреты, о которых говорится в постановлении Кабинета Министров Украины от 22.07.2020 № 641.

Так, запрещается пребывание в общественных зданиях и сооружениях, общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты, в частности, респираторов или защитных масок; на улице без документов, удостоверяющих личность, подтверждающих гражданство или специальный статус, без удостоверения о взятии на учет бездомного лица; самовольно оставлять места самоизоляции, обсервации.

Важно, что запрещено пересечение государственной границы иностранцами и лицами без гражданства (за исключением лиц, указанных в Постановлении) без наличия полиса страхования, выданный страховой компанией, зарегистрированной в Украине, или иностранной, которая имеет представительство в нашей стране или договорные отношения со страховой компанией в Украине, и покрывающим расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действующим на срок пребывания в Украине.

Отмечено, что лицу, определенному в постановлении, у которой отсутствует полис страхования, будет отказано в пересечении государственной границы в порядке, определенном статьей 14 Закона Украины «О пограничном контроле».

Относительно пересечения КПВВ на временно оккупированных территориях Луганской области и выезда из них, то его запрещено иностранцам и лицам без гражданства без наличия полиса страхования.