Джастин Бибер с женой, пастором и пивом прошли обряд крещения просто на прогулочном катере

Певец Джастин Бибер и его супруга, модель Хейли Бибер, решили принять веру и пройти обряд крещения в открытой воде. Для этого хитмейкер пригласил знакомого пастора, взял немного легкого пива и спустил на воду прогулочный катер.

Снимками таинства Бибер поделился с поклонниками в Instagram. “Мы с женой крестились вместе! – написал певец. – Это был один из самых необычных моментов в моей жизни”.

Хейли Бибер, Джастин Бибер и пасторФото: Instagram / Justin Bieber

В своем посте Бибер добавил, что присоединяется к родным, друзьям и публично заявляет о своей любви и доверии к Иисусу. Эффект, по словам исполнителя, он почувствовал тут же.

Фото: Instagram / Justin Bieber

Фото: Instagram / Justin Bieber

“Чувствую себя таким благословенным”, – указал под одним из следующих снимков певец.

Фото: Instagram / Justin Bieber