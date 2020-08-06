Джастин Бибер с женой, пастором и пивом прошли обряд крещения просто на прогулочном катере

Певец Джастин Бибер и его супруга, модель Хейли Бибер, решили принять веру и пройти обряд крещения в открытой воде. Для этого хитмейкер пригласил знакомого пастора, взял немного легкого пива и спустил на воду прогулочный катер.
Снимками таинства Бибер поделился с поклонниками в Instagram. “Мы с женой крестились вместе! – написал певец. – Это был один из самых необычных моментов в моей жизни”.
Хейли Бибер, Джастин Бибер и пастор
В своем посте Бибер добавил, что присоединяется к родным, друзьям и публично заявляет о своей любви и доверии к Иисусу. Эффект, по словам исполнителя, он почувствовал тут же.
“Чувствую себя таким благословенным”, – указал под одним из следующих снимков певец.
- Ранее Джастин Бибер потребовал $20 миллионов у двух женщин, обвинивших его в сексуальном насилии. Певец подал иск о диффамации, в котором указал, что обвинения якобы его жертв фактически невозможны и опровергаются бесспорными документальными свидетельствами.