Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на Донбасс. Во время пребывания в зоне проведения операции объединенных сил в Донецкой области Глава государства возложил цветы к памятнику военнослужащим, добровольцам и волонтерам, погибшим в районе проведения ООС.

Об этом сообщает пресс-служба ОПУ

«Для меня большая честь быть здесь на открытии такого памятника. Здесь написаны важные, откровенные героические наши украинские слова: «Мы бьемся за то, чему нет цены во всем мире, – за Родину». У нас единственная Родина. Она одна у нас – Украина. И мы не можем ее потерять. И никогда не потеряем. Наоборот – вернем все домой », – заявил Президент, обращаясь к украинским военным.

Глава государства выразил надежду, что Украина станет такой же большой, как и до начала войны на Донбассе.

«Сейчас, в течение последних десяти дней, у нас нет раненых, нет погибших. И я благодарен прежде всего вам, что вы храните своих побратимов. И это важно. Важно, что выполняется режим тишины. Важно, что всегда, если услышим, что кто-то хочет нас когда-то где-нибудь хоть немного наступать, вы всегда дадите достойный отпор », – подчеркнул Владимир Зеленский.

Кроме того, Президент вручил государственные награды Украинским защитникам, которые несут службу в зоне проведения ООС. За личное мужество, проявленное во время боевых действий, и образцовое выполнение воинского долга Владимир Зеленский наградил военнослужащих орденом «За мужество» III степени и медалью «За военную службу Украине».