Евгений Филатов рассказал, как отцовство повлияло на его жизнь

Украинский музыкант Евгений Филатов (The Maneken), который недавно стал папой очаровательного сына Александра, рассказал, как отцовство повлияло на его жизнь.
По словам артиста, рождение ребенка стало для него поворотным моментом в жизни. И если раньше большая часть его времени была посвящена творчеству, что сейчас музыкант старается уделять больше времени семье. “Я стараюсь подстраивать свой рабочий процесс так, чтобы было достаточно времени для сына и домашних дел”, – поделился Евгений в беседе с Marie Claire.
Евгений Филатов с сыном
В отличие от своей супруги Наты Жижченко, которая была убежденной чайлдфри, Евгений давно был готов стать родителем.
“Мне кажется, что морально я был готов к такому событию довольно давно. Я чувствую ответственность за свою семью”, – признался музыкант.
Напомним, что Ната Жижченко (ONUKA) и ее муж Евгений Филатов (The Maneken) впервые стали родителями 14 мая. Эта новость стала полной неожиданностью для фанатов пары, поскольку о беременности певицы никто даже не подозревал.
Ната Жижченко и Евгений Филатов
- В недавнем интервью новоиспеченные родители рассказали, как им удалось скрыть интересное положение артистки и как узнали о том, что в их творческой семье появится малыш.
- Также ONUKA удивила признанием в чайлдфри-убеждениях. По словам Наты, она никогда не умилялась чужим детям, отдавая предпочтения собакам.