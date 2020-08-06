Кот забавно отомстил сбежавшему от него кроту – такой выходки никто не ждал

Кот, который долго охотился за кротом, но все же упустил свою добычу, оригинально отомстил беглецу.

Об этом пишет Dodo.

Видео мести, снятое очевидцем, веселит пользователей интернета уже не один год – кот, не долго думая, решил помочиться на нору, проделанную кротом.

Ранее мы рассказывали, что рыжий кот Гарфилд преодолел 64 км, чтобы вернуться домой – накануне его владельцы 53-летний Нил Пейн и 43-летняя Лиза отдали его другой семье, так как не могли присматривать за ним, поскольку дети уехали.

Также известно, что полиция Шри-Ланки лишилась важного свидетеля, который мог вывести их на торговцев наркотиками – кот, задержанный за контрабанду, сбежал из тюрьмы.