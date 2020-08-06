После трех негативных тестов у звезды сериала “Зачарованные” подтвердился коронавирус

Алисса Милано получила положительный результат теста на антитела к Covid-19. Актриса сериалов “Зачарованные” и “Район Мелроуз” рассказала, что в начале весны перенесла “практически все симптомы коронавируса”, трижды сдавала кровь на анализ, но все три раза результат был негативным.

Фото: instagram.com/milano_alyssa/

47-летняя звезда опубликовала в Instagram селфи в маске от дыхательного аппарата и написала, что сделала его 2 апреля, после двух недель тяжелой болезни.

“Я никогда так не болела. Все болело. Исчезло обоняние. Мне казалось, будто у меня на груди сидит слон. Я не могла дышать. Не могла удерживать в себе пищу. Я потеряла 4 кг за 2 недели. Я была сбита с толку. Низкая температура. И головные боли были ужасными, – рассказала Милано. – У меня были практически все симптомы Covid”.

В конце марта актрисе дважды сделали тест на коронавирус, а в апреле она сдала кровь на антитела. Результат был отрицательным, но четыре месяца спустя женщина все еще боролась с остаточными симптомами инфекции: головокружением, расстройством желудка, нерегулярными менструациями, учащенным сердцебиением, одышкой, забывчивостью и общим недомоганием. Милано решила еще раз сдать кровь на антитела, и Covid-19 подтвердился.

“Наша система тестирования допускает ошибки, и мы не знаем реальных цифр. Я хочу, чтобы вы знали, эта болезнь – не обман. Мне казалось, что я умираю, – сказала она. – Пожалуйста, берегите себя. Пожалуйста, мойте руки, носите маску и держитесь на расстоянии”.

Положительный результат теста на антитела к Covid-19 указывает на то, что человек подвергся воздействию нового коронавируса. Однако Центр по контролю и профилактике заболеваний США предупредил, что доступные в настоящее время тесты на антитела могут быть неточными и не должны использоваться для определения иммунитета к коронавирусу.