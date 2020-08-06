Какаду станцевал в компании ветеринаров – видео взорвало сеть и стало вирусным

В сети появилось забавное видео на котором какаду танцует вместе с ветеринарами.

Об этом сообщает Huepub.

“Видели танцующего какаду, который чиллит в компании ветеринаров? Пожалуй, что самое крутое в этом видео – почти любая вирусная музыка ложится идеально под эти движения. Вот моя версия”, – написав автор.

Отметим, что в оригинале какаду с ветеринарами танцевали под другую песню, но в обработка автора – под песню “Тает лед” популярной группы “Грибы”.

Получилось довольно оригинально и забавно, птицу не просто не испугала громкая музыка, а еще и подзадорила.

Как сообщал “источник”, ранее рыжий кот устроил забавную драку сам с собой – и это видео повеселило пользователей сети, сделав домашнего любимца “звездой”.

Напомним, что в сети появилась забавная история о кошке Джинкс, которая обожает принимать ванну.