Киев может вернуться к жесткому карантину – зафиксирован новый всплеск коронавируса

В Киеве резко возросло количество случаев заражение коронавирусом за сутки. В течение 5 августа его обнаружили у 180 жителей города. По состоянию на 6 августа в столице уже 8 992 подтвержденных случая заболевания COVID-19.

Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко на своем Telegram-канале.

За сутки в столице от осложнений вируса скончались три человека, всего вирус убил 142 киевлян.

В числе новых заболевших:

102 женщины в возрасте от 18 до 82 лет

67 мужчин в возрасте от 21 до 81 лет

4 девочки от 3 до 16 лет

7 мальчиков от 3 до 17 лет.

В течение суток вирус также диагностировали у восьмерых медиков.

В больницы столицы госпитализировали 22 пациента, остальные остались на самоизоляции, под контролем врачей.

За сутки вирус в столице побороли 49 человек, всего же выздоровели 3 137 жителей Киева.

“Я призываю всех серьезно относиться к угрозе. Не расслабляться и не делать вид, что мы живем обычной ситуации! Если будет резкий всплеск заболевания, придется снова возвращаться к строгим ограничениям. И сегодня от каждого из нас зависит произойдет это или нет. От того, насколько мы придерживаемся элементарных правил, насколько внимательны к своему здоровью”, – написал мэр города.

Напомним, что в Украине был побит антирекорд по числу новых случаев заражения COVID-19.