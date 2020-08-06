На Луганщине выздоровели восемь человек после лечения от COVID-19. Новых случаев нет

Следует отметить, что в области в настоящее время новых заболевших не зафиксировано.

За все время исследований в области диагноз COVID-19 лабораторно подтвержден у 136 человек, сообщает пресс-служба Луганской областной военно-гражданской администрации.

Из них выздоровели – 114; лечится – 21 (9 – в стационаре, 12 – амбулаторно).

Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19 – 5,45%.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на 6 августа (09:00) в Украине 76808 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 1819 летальных, 42524 пациенты выздоровели. За сутки зафиксировано 1318 новых случаев. Всего проведено 1116641 тестирования методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 997 пациентов.