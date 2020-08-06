Можно консервировать: туристка показала жуткое видео с медузами в Кирилловке

Украинка, которая отдыхает на популярном украинском курорте Кириловка в Запорожской области, показала жуткие фото пляжа – там очень много медуз.

Об этом сообщает Ирина Чукова в Instagram.

“Можно консервировать. А то помидоры и огурцы в этом году дорогие”, – написала она.

Судя по видео, медуз в Кирилловке настолько много, что даже в воду зайти невозможно, они практически оккупировали пляжи и портят отпуск отдыхающим.

В комментариях Чукова пишет, что из-за медуз на пляже очень неприятно пахнет.

“Бедные медузки“, “Скоро будем купаться в желе….“, “Жесть. это ж какая вонь скоро будет“, “Вчера были на степке, такого нет. Есть конечно медузы но не так и море было прозрачное и ничего не воняет“, “Это на пляжах которые не убираются, хотя не приятно“, – пишут в комментариях.

Как сообщал “источник”, курортники из Кирилловки жалуются на большое количество медуз, от которых идет ужасный запах, когда они попадают на берег.

Напомним, что медузы вновь начали атаковать Кирилловку Запорожской области, чем заметно портят отдых туристам.