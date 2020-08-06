В Станично-Луганском районе строят амбулаторию. ФОТО

В селе Великая Черниговка Станично-Луганского района продолжается строительство амбулатории.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА.



Сейчас завершено возведение наружных стен и внутренних перегородок. Под пол почву уплотнено щебнем и строительной смесью, вымощенно теплоизоляционными плитами и залито бетоном. Выполнен монтаж окон. Возведена крыша с устройством пара гидроизоляции. Продолжаются внутренние отделочные работы. Ведется планирование и обустройство прилегающей территории, укладка тротуарной плитки.



Планируется, что доступные и качественные медицинские услуги, в условиях новой амбулатории, местные жители и жители соседних сел смогут получать уже в конце этого года. Помещение амбулатории будут строить по проекту европейского типа, который выбрали для всех аналогичных новостроек в Украине.