Искал всю жизнь: жених Анны Седоковой рассказал, что его привлекло в певице

На днях латвийский баскетболист Янис Тимма сделал предложение экс-солистке группы “ВИА Гра” Анне Седоковой. Спортсмен считает певицу именно тем человеком, которого он искал всю жизнь.

Об этом он заявил в беседе с изданием Sport24. На момент встречи с артисткой Янис был женат и воспитывал маленького ребенка, но это не помешало ему уйти из семьи. Молодой человек не скрывает, что потерял голову от Анны, едва познакомившись с ней.

Янис Тимма и Анна СедоковаФото: instagram.com/annasedokova

“Просто в жизни бывает такое, что встречаешь человека и понимаешь, что это тот, кого ты искал всю жизнь. Я понял, что этот человек понимает меня и мне с ней легко. Она всегда думает обо мне и о том, чтобы мне было лучше. Иногда даже слишком, но с этим я могу смириться! Она честная и искренняя”, – поделился Тимма.

Спортсмен также рассказал, что ему удалось наладить дружеские отношения с тремя детьми певицы.

“У меня очень хорошие отношения с детьми Анны. Я вообще люблю малышей, а они любят меня. Мне кажется, что разделять их на своих и чужих – неправильно. Я знаю, как это важно для Анны, и люблю все в ней. Ну и нам просто весело вместе”, – признался 28-летний спортсмен.

Для Анны Седоковой этот брак станет третьим. За время отношений с бывшими мужьями певица родила троих детей: 15-летнюю Алину, 3-летнего Гектора и 9-летнюю Монику.

Анна Седокова с сыном Гектором и дочерью АлинойФото: instagram.com/annasedokova