Американский генерал-лейтенант озвучил количество военных РФ на Донбассе

Около 2300 россиян сейчас находятся на востоке Украины. Об этом Кит Дейтон, кандидат на должность посла США в Украине, заявил в комментариях Комитета по международным отношениям Сената США. По словам Дейтона, который, как представляется, говорил о количестве российских военных на Донбассе, Россия передала сепаратистам “более 400 танков, 700 единиц колесной артиллерии, гаубицы, беспилотники, артиллерию ПВО, стрелковое оружие” и др.



Дейтон также заявил, что украинским военным на Донбассе противостоит “достаточно мощная сила”, сообщает Голос Америки

“Их на самом деле возглавляют и сопровождают российские военные”, – заявил Дейтон.

Кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона на пост посла США в Украине предложил президент Трамп.

Кит Дейтон хорошо знаком с ситуацией в Украине и сейчас является военным советником США для Украины в сфере обороны. С 2010 года возглавляет аналитический центр Джорджа Маршалла в Германии, а ранее 40 лет служил в Сухопутных силах США.

Дейтон также обратил внимание на то, что президент Украины Владимир Зеленский “имеет заметную популярность” и в случае выборов “был бы переизбран». При этом, по словам Дейтона, Зеленскому необходимая помощь.

Дейтон заявил, что пока нет ответа на вопрос, стоит США присоединиться к мирному процессу в Украине, предложив переговоры относительно новых механизмов, альтернативных Минским договоренностям.

Дейтон согласился с высказываниями относительно эффективности Минских соглашений, но рассказал, что получает из Украины сигналы, что под руководством Зеленского “Украина не пойдет на уступки России по вопросу территориальной целостности, или даже специального статуса Донбасса”.