Археологи нашли игрушку, которой почти 2 тыс. лет – фото впечатляют

В Англии археологи нашли резиновую игрушечную мышь на месте Виндоланды – древнеримского военного форта и поселения на стене Адриана в Нортумберленде.

Об этом сообщает “Ski-News”.

“Мешок с обрезками кожи, в котором он был спрятан, был обнаружен в 1993 году во время раскопок комнаты внутри резиденции командующего офицера периода IV/V, когда на этом месте размещалась первая когорта тунгров”, – сказала куратор Виндоланды Барбара Бирли.

Они думают, что артефакт мог быть детской игрушкой или, возможно, даже использовался в качестве розыгрыша.

Мыши действительно были повсюду в Виндоланде и были постоянными вредителями и компаньонами для людей, которые там жили.

“Замечательно, что кто-то 1900 лет назад создал эту игрушечную мышку из кожи, зная, что у их создания не будет острых зубов и они не будут есть их вне дома”, – сказала Бирли.

Игрушечная мышь имеет размеры 12,2 см (4,8 дюйма) в длину и 2,6 см (1 дюйм) в ширину и датируется 105–130 гг. На теле есть отметины, обозначающие шерсть и глаза.

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