В Новоайдарском районе горела сухая трава и мусор. Пламя угрожало лесу

Вчера, 5 августа, с камеры видеонаблюдения за лесными массивами было обнаружено возгорание на землях Смоляниновского сельского совета Новоайдарского района.

Об этом сообщает ГП “Новоайдарское лесоохотничье хозяйство”.

К месту возгорания выехали пожарные автомобили Песчаного и Ахтырского лесничеств и подразделение ГСЧС Новоайдарского района ГПСЧ 25. По прибытию к месту возгорания выяснилось, что горит сухая трава и мусор. Пламя по растительности двигалось в сторону леса и грозило распространению к лесному массиву.



Совместными усилиями в 14:40 пожар был локализован на площади 0.5 га сухой травы, мусора и самосева.



На тушение пожара привлекалось 15 человек из числа лесоводов и спасателей и 5 единиц техники. Причина возникновения возгорания устанавливается.