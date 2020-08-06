В Украине будет две волны дождей: синоптик дал прогноз погоды на август

В августе в Украине ожидается две волны дождей, а в остальное же время по всей территории страны будет сухая погода.

Об этом в комментарии изданию “Факты” заявил народный синоптик Леонид Горбань.

По его прогнозу, небольшие дожди в августе возможны с 5-го по 9-е, а также 21-го и 30-е число.

“До середины последнего месяца лета днем температура будет колебаться от 26 до 27 градусов, во второй половине августа придет жара: столбики термометров достигнут отметок 29−31 градус”, – уточнил синоптик.

Также он отметил, что ночью температура воздуха во второй половине месяца будет составлять 17−18 градусов выше нуля.

Как сообщал “источник”, синоптики прогнозируют, что в последний месяц лета в Украину придет все тепло, которое недодали нам первые два месяца лета. В связи с этим в августе может выпасть минимальное количество осадков.