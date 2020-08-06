Женщина сыграла на рояле в разрушенном взрывом доме в Бейруте – это видео потрясло сеть

В сети активно обсуждают видео, на котором женщина играет на пианино в своем разрушенном доме в Бейруте, столице Ливана. Ее жилье не уцелело во время масштабного взрыва, который тут прогремел 4 августа.

Роликом поделилась известная модель Белла Хадид на своей странице в Instagram.

На опубликованных кадрах видно, сколько беды в жилище этой пожилой женщины сделал смертельный взрыв.

Буквально за 8 часов с момента публикации ролик собрал почти полмиллиона лайков и десятки тысяч комментариев.

Напомним, 4 августа в Бейруте (Ливан) около порта произошло сразу несколько взрывов. Грохот от них был слышен на расстоянии 20 километров от города. Взрыв произошел в месте размещения складов в порту Бейрута.

В правительстве Ливана сообщили, что мощный взрыв в Бейруте вызвали 2750 тонн аммиачной селитры, что в течение шести лет хранились в столичном порту без надлежащих мер безопасности.