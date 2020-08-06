Мужчина “сражался” с коронавирусом в реанимации – за это время болезнь убила всю его семью

43-летний Скотт Миллер был доставлен в реанимацию в Эдинбургском королевском лазарете с коронавирусом и помещен в индуцированную кому, не подозревая, что его 76-летняя мать Норма умирала наверху в той же больнице.

Об этом сообщает Daily Mail.

Норма скончалась, и через неделю ее муж, 69 лет, также умер от коронавируса. Доктора не были уверены, что Скотт выживет, но когда ему все же удалось очнуться, его встретили трагические новости о смерти его матери.

Скотт понял, что его мать заболела, когда она упала 21 марта и не смогла встать. У нее был положительный результат на коронавирус в больнице, и Скотту разрешили увидеть ее в палате, хотя он говорит, что в то время был так болен, что ничего не помнит.

Описывая момент, когда он проснулся после комы, Скотт сказал: “Когда я пришел в себя, у меня просто появилось ощущение, что что-то случилось с мамой, и когда медсестра сказала мне – это просто было неверие и шок, очень тяжело”.

Он предупредил людей в Шотландии не терять бдительность против вируса: “Люди должны понимать, что это настоящий убийца, я не думаю, что люди действительно относятся к этому серьезно”.

Как сообщал “источник”, в Британии 58-летняя женщина лишилась всех конечностей после того, как переболела коронавирусом.