Как будет выглядеть новый iPhone 12: в сеть слили “секретные” характеристики и фото

В сети показали новые фото, на которых показали чехлы для нового iPhone 12. Они разработаны с расчетом на беспроводную зарядную станцию AirPower, которую компания Apple еще не выпустила.

Снимки чехлов опубликовало издание Sparrows News.

Отмечается, что главной фишкой обоих устройств являются небольшие магниты, которые установлены по кругу. Благодаря такому расположению компонентов, iPhone сможет без проблем удерживаться на поверхности зарядки при подключении.

Встроенные магниты, за счет наличия сильного магнитного поля, будут автоматически выравнивать смартфон так, чтобы модуль зарядки оставался все время строго напротив генерирующих электромагнитные колебания катушек.

Интересно, что ранее Apple не пошел в серийное производство AirPower из-за проблем, связанных с перегревом используемых катушек индуктивности.

Напомним, что социальную сеть Instagram начали подозревать в слежке за пользователями.