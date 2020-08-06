Снежный барс показал чудеса маскировки на охоте – над этим фото ломает голову сеть

Снежный барс так замаскировался, наблюдая за своей добычей, что его почти невозможно увидеть – фото заставило сеть ломать голову.

Об этом пишет The Sun.

Но при внимательном рассмотрении снимка можно заметить, что животное идеально вписалось в каменистую местность, с нетерпением ожидая, чтобы наброситься на жертву.

Снежные барсы известны тем, что легко маскируются на фоне местности, в которой живут – и фотограф дикой природы Шиванг Мехта сумел поймать именно такой момент: хищник наблюдал за овцой в долине Спити в Индии.

По его словам, хитрое животное не могло атаковать жертву, так как они находились слишком близко к краю обрыва в холодной пустынной горной долине, высоко в Гималаях.

“Очень трудно увидеть снежного барса в отсутствие снега, когда он похож на скалу. Камуфляж потрясающий. Время от времени, даже когда я фотографировал его, я не мог понять, где он был, когда он не двигался”, – рассказал Шиванг.

Как сообщал “источник”, некоторые домашние любимцы настолько хорошо освоили искусство маскировки, что достигли в этом совершенства – смотрите фото.