В Украине четырем областям грозит ужесточение карантина

С 11 августа в Украине карантин могут усилить в Ровенской, Хмельницкой, Черниговской и Харьковской областях, которые в данный момент находятся в “зеленой зоне”.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Тимофей Милованов – директор Киевской школы экономики, которая помогает Минздраву с аналитикой по COVID-19.

Указанные регионы могут покинуть “зеленую зону” из-за того, что в них пять дней подряд растет число больных коронавирусом.

“Уже с понедельника четыре новые области могут перестать быть зелеными … Речь идет о Ровенской, Хмельницкой, Черниговской и Харьковской областях, где уже 5 дней подряд превышается по крайней мере один из установленных правительством показателей – коэффициент выявления случаев инфицирования или показатель динамики роста”, – написал Милованов.

По его словам, решение по областям будет принимать национальная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которая соберется 7 августа.

Как писал “источник”, Луцк и Тернополь отказываются выполнять требования Минздрава по усилению карантинных мероприятий после того, как попали в “красную” зону. Главы городов заявляют, что не видят никаких оснований для подобных действий.