Подросток съел попкорн и умер – причина поразила всех

Талантливый молодой хоккеист Рубен Буске умер в возрасте 14 лет после того, как съел попкорн в кинотеатре Odeon.

Об этом сообщает Daily Mail.

Подросток регулярно посещал этот кинотеатр в детстве и ел один и тот же сладкий попкорн, который он ел в день своей смерти, рассказала его мать.

По словам женщины, у Рубена, многообещающего игрока хоккейной команды London Knightz, была аллергия на коровье молоко, сырые яйца и сою. Он перенес несколько анафилактических шоков, в том числе в марте 2017 года.

В день его смерти подросток смотрел фильм со своими родителями и ел попкорн с напитком “Фанта”. Внезапно ему стало плохо – и семья решила вернуться домой.

“Когда мы подошли к машине, мой муж спросил, как у него дыхание, он сказал: “Все в порядке, все в порядке”. Но примерно в двух-трех минутах от дома он начал хвататься за горло. Он даже не мог говорить, я видела, что он боролся… Его грудь распухла”, – рассказала мать Рубена.

Вскоре прибыли бригады скорой помощи – ребенка отвезли в детскую больницу в центре Лондона, где он позже умер.

Медики говорят, что причиной смерти Рубена стал именно анафилактический шок от еды, но у него было бы больше шансов остаться живым, если бы он не страдал от астмы. В то же время не ясно, почему ранее данные продукты не вызывали у него аллергической реакции.

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