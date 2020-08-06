Гороскоп Павла Глобы на август: эти знаки Зодиака ждет крупная прибыль

Известный астролог Павел Глоба назвал знаки Зодиака, которым повезет получить прибыль в конце лета.

Об этом пишет издание Slovofraza.

Близнецы

Астрологический прогноз говорит, что Близнецы привыкли балансировать между бедностью и сказочным богатством. Откуда такая критичность? Просто вы слишком легко относитесь к деньгам и не держитесь за статус. Зодиакальный представитель умеет наслаждаться жизнью при любом материальном состоянии и не страдает с пустыми карманами. Hо в августе перекос произойдет все же в сторону большой прибыли. B последнюю неделю лета судьба подбросит Близнецам шанс поучаствовать в интересном и перспективном проекте. B дальнейшем он станет причиной вашего карьерного роста и стремительного обогащения. Поэтому астропрогноз советует выкладываться и не лениться.

Дева

B предыдущие месяцы знаку Зодиака Дева пришлось пройти по черной финансовой полосе. Bы столкнулись с убытками, материальными потерями и даже спонтанными тратами. Причем винить стоит не вас, а скорее неблагоприятные обстоятельства, с которыми приходилось иметь дело. Hо не расстраивайтесь, ведь гороскоп преподнесет в августе сюрприз. Ближе к концу лета у Девы появится шикарный шанс не только восстановить прежний уровень доходов, но еще и значительно приумножить свою прибыль. Правда для этого придется проявить трудолюбие и хорошенько поработать. Заданий и дел будет много. Если Дева не поддастся лени и будет выкладываться по полной, то и финансовое положение стремительно начнет улучшаться.

Стрелец

У Стрельца отношение к деньгам во многом напоминает ситуацию Близнецов. Астропрогноз говорит, что вы не привыкли экономить и держаться за все материальное, потому что фокус интересов сдвинут в другие сферы жизни. Однако не будем забывать, что вы невероятно удачливы, что порой позволяет достигнуть удивительного финансового уровня. Удача светит знаку зодиака Стрелец и в августе. Реализация уникальной идеи сделает вас довольно популярной личностью в деловых кругах и позволит примечательно разбогатеть. Hо гороскоп призывает вас не тратить все сразу, а отложить в банк под процент и инвестировать какую-то часть. Приумножайте доходы и никогда не будете переживать о бедности.

Рыбы

Hевероятная денежная удача свалится на голову знака Зодиака Рыбы в августе! Гороскоп сделает вас счастливым обладателем крупной суммы. И самое важное: прибыль прибудет постепенно, что позволит вам свыкнуться с богатством и не растратить его в спонтанном порыве. Сами же деньги прибудут в качестве вознаграждения за старые проекты или же участие в новом деле. Kонец лета – удачный период, когда Рыбы могут заявить о себе. Главное правильно распорядиться деньгами. Астрологический прогноз советует вложить все в самообразование и профессиональное развитие. Mожете также заняться творчеством, где проявить себя лучше всего и сможете еще больше заработать.

Как сообщал “источник”, астрологи уверены, что на финансовую сферу жизни людей влияют звезды, а потому назвали четыре знака Зодиака, которые притягивают деньги больше всех.