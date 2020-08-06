Ученые обнаружили новые виды грибов – один назвали в честь карантина

Ученые нашли девять новых грибов-паразитов, которые живут за счет членистоногих. Один из них они решили назвать в честь карантина, потому что большую часть работы биологам приходилось выполнять во время ограничений, введенных из-за коронавируса.

Открытие ученых детально описано в журнале MicoKeys.

Группа ученых из Нидерландов и Бельгии ловила насекомых и паукообразных световыми ловушками, а затем изучала их вместе с энтомологами Дэнни Хейлуотерсом и Андре де Кеселем. Они получили данные о 140 видах грибов, из которых девять были обнаружены впервые.

Один из них решили назвать в честь карантина, который начался почти по всему миру из-за пандемии Covid-19. Laboulbenia quarantenae — очень редкий гриб по сравнению с другими представителями класса Laboulbeniomycetes. Он может расти только в телах жужелиц вида Bembidion biguttatum и до сих пор встречается исключительно в Ботаническом саду Мейзе в Бельгии. Ученые не нашли ни одного примера его жизни на других членистоногих, как, например, это делает гриб Laboulbenia vulgaris, тоже часто встречающийся у этого хозяина.

В отличие от большинства грибов, новый вид не образует ни гифов, которые поглощали бы воду, ни мицелия. Вместо этого он выращивает многоклеточные талломы — вегетативные тела, не имеющие органов и тканей, которые выступают из тела хозяина. Laboulbeniales, в том числе Laboulbenia quarantenae, привязаны к поверхности тела насекомого. В рамках этого же исследования ученые нашли виды, которые растут иначе и поселяются внутри хозяина, а потом начинают прорастать сквозь него, как Hesperomyces halyziae.

Чтобы проникнуть в тело, этот гриб выращивает гифальный отросток, с помощью которого и добирается до тканей и внутренних органов хозяина, где для него отличная питательная среда. Ученые считают, что так он может поглощать больше веществ и сильнее крепится к насекомому. Они выдвинули гипотезу, что Hesperomyces halyziae, благодаря такому способу паразитирования, поддерживает тесную связь с хозяином и участвует в так называемой эволюционной гонке вооружений. Всякий раз, когда животное разрабатывает защитный механизм от гриба, он адаптируется и, в свою очередь, находит новый способ паразитировать. В итоге это приводит к эволюции новых видов, рассказывают авторы.

Это самое крупное исследование грибов Laboulbeniomycetes: в нем собраны данные обо всех представителях этого класса в Нидерландах и Бельгии. Авторы собираются превратить его в большой справочник грибов-паразитов, растущих по всей Европе. Они добавляют, что таких контрольных списков сейчас недостаточно и большая часть устарела: последнее обновление перечня Laboulbeniomycetes произошло почти 30 лет назад. А, например, в Нидерландах, несмотря на то, что изучение класса началось в 1906 году, такого справочника вовсе нет.

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