Щенок устроил дикий погром в доме – увиденное привело в ужас хозяев

Жительница Британии Джули Энн была шокирована, когда вернулась домой и увидела щенка с куском поролона во рту. Выяснилось, что он порвал диван за 500 фунтов.

Об этом пишет The Sun.

Интересно, что это был второй диван, который он уничтожил – за несколько недель до этого он уничтожил диван за 700 фунтов стерлингов. Кроме того, годовалый пес также уничтожил обувь стоимостью 350 фунтов стерлингов, включая пару дизайнерских резиновых сапог Hunter и Le Chameau.

“Я просто надеюсь, что он переживает непослушную фазу, как это делают некоторые собаки, и мне просто придется пережить это. Он разорвал зеленый диван за один раз. Я отсутствовала около трех часов для встречи. Я уехала в 13:00 и вернулась к 16:00, и за эти три часа он разорвал диван на куски и порвал его. Он выглядел виноватым, виляя хвостом с большим кусочком поролона во рту, словно говоря: Посмотри, что я сделал, мама”, – говорит хозяйка.

По словам женщины, щенок был хорошей собакой, а потом внезапно превратился в дикого ребенка.

“Я не собираюсь продолжать покупать диваны для того, чтобы он их жевал”, – добавила она.

Напомним, что семья из Китая взяла в дом щенка тибетского мастифа, но сильно ошиблась.