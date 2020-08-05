Охотились как ястребы: ученые разгадали тайну древних сов – открытие поражает

Ученые завершили исследования останков древней совы, которая жила около 55 млн лет назад, и пришли к революционным выводам относительно ее природы и привычек.

Об этом говорится в материале на сайте Journal of Vertebrate Paleontology.

Так, при исследовании останков (конечностей и частей туловища) совы Primoptynx poliotauros, найденных в штате Вайоминг, США, ученые установили, что эта птица охотилась днем как ястреб.

Так, группа исследователей во главе с Джеральдом Майром из Зенкенбергского музея отметила форму пальцев на лапах птицы – ее задний и второй пальцы были явно длиннее остальных. Такие конечности идеально адаптированы для захвата мелкой живности в условиях “охоты с воздуха” – как это делают современные ястреб или орел.

В то же время ученые пришли к выводу, что этот тип сов не выдержал конкуренции с более крупными летучими хищниками и поэтому был вынужден перейти на ночной образ жизни и скрываться в лесах.

Как сообщал “источник”, ранее группа палеонтологов из Австралии объявила об открытии неизвестного ранее рода ископаемого небольшого сумчатого льва. Ранее он был неправильно классифицирован.