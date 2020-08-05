Собака, которая спит как человек, взорвала сеть – нельзя не улыбнуться

Сеть покорило новое “вирусное” видео, на котором запечатлена собака, спящая словно человек.

Ролик опубликовали на YouTube-канале ViralHog.

На опубликованных кадрах запечатлена домашняя собака, которую тайком решил снять на камеру хозяин. Животное словно укрылось одеялом и уснуло на спине, оставив неукрытыми только передние лапы и голову.

По состоянию на 5 августа видео собрало множество лайков, также его активно комментируют на других платформах, где оно было опубликовано. Большинство комментаторов сошлись во мнении, что зрелище – крайне умилительное.

Ранее “источник” также сообщал, что некоторые домашние любимцы настолько хорошо освоили искусство маскировки, что достигли в этом совершенства.