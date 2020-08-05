​В городе Аджман на побережье Персидского залива вспыхнул адский пожар – жуткие кадры

В городе Аджман в Объединенных Арабских Эмиратах (административный центр эмирата Аджман) вспыхнул ужасный пожар.

Об этом стало известно с Twitter-страницы “Ebn Sayed ⁦74″.

На снятых кадрах пожар выглядит, как сцена из фильмов про настоящий ад.

Пока что не ясно, что именно так сильно горит.

На другом снятом видео видно, как пожарный тушат огонь, а буквально вдоль него проезжает очень много машин, как будто пожара и нет.

Также появились кадры, снятые с высоты. На них видно черный дым и большую площадь пожара.





Для справки – город Аджман расположен на берегу Персидского залива в нескольких километрах от города Шарджа, образуя вместе с Шарджа и Дубаем агломерацию с населением около 3 миллиона человек. Население собственно Аджмана – 225000 человек (2003): это пятый по численности населения город в ОАЭ.

Как писал “источник”, масштабный взрыв, произошедший 4 августа в главном порту Ливана, потряс Бейрут. Больницы города переполнены ранеными и тяжелыми травмированными. Взрыв был настолько сильный, что выбил окна в городах за столицей, и его даже услышали на Кипре.