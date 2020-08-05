​В городе Аджман на побережье Персидского залива вспыхнул адский пожар – жуткие кадры

В городе Аджман в Объединенных Арабских Эмиратах (административный центр эмирата Аджман) вспыхнул ужасный пожар.
Об этом стало известно с Twitter-страницы “Ebn Sayed 74″.
На снятых кадрах пожар выглядит, как сцена из фильмов про настоящий ад.
Пока что не ясно, что именно так сильно горит.
На другом снятом видео видно, как пожарный тушат огонь, а буквально вдоль него проезжает очень много машин, как будто пожара и нет.
Также появились кадры, снятые с высоты. На них видно черный дым и большую площадь пожара.
Для справки – город Аджман расположен на берегу Персидского залива в нескольких километрах от города Шарджа, образуя вместе с Шарджа и Дубаем агломерацию с населением около 3 миллиона человек. Население собственно Аджмана – 225000 человек (2003): это пятый по численности населения город в ОАЭ.
Как писал “источник”, масштабный взрыв, произошедший 4 августа в главном порту Ливана, потряс Бейрут. Больницы города переполнены ранеными и тяжелыми травмированными. Взрыв был настолько сильный, что выбил окна в городах за столицей, и его даже услышали на Кипре.