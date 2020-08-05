В ОПУ назначен Олег Татаров, который был рупором силовиков во время Майдана

Президент Украины Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса Президента Украины Олега Татарова, который курировал дела против активистов Евромайдана.

Об этом сообщает прес-служба ОПУ.

“В компетенцию Олега Татарова будет входить формирование государственной политики в сфере правоохранительной деятельности, экспертно-аналитическое обеспечение работы Офиса Президента Украины, обеспечение гарантий национальной безопасности государства в сферах правоохранительной деятельности, противодействия коррупции, защиты прав человека”, – говорится в сообщении.

Олег Татаров – доктор юридических наук, профессор, заслуженный юрист Украины, адвокат. Долгое время работал в органах внутренних дел, в частности занимал должность заместителя начальника Главного следственного управления МВД Украины, а с 2014 года занимался адвокатской практикой, возглавлял адвокатское объединение. Свободно владеет английским языком.

Экс-заместитель начальника Главного следственного управления МВД Олег Татаров стал известен во время Евромайдана из-за резких высказываний в адрес протестующих. Так, на встрече с послами стран Евросоюза он уверял, что майдановцы могли стрелять сами в себя, так как милиция “оружия не применяет”.

Он курировал дела против активистов Евромайдана. Его также обвиняли в том, что он занимался координацией “титушек”.

В апреле 2020 года Татарова пытались назначить заместителем директора ГБР. Также тогда же появилась информация о назначении Татарова в ОП, но после возмущения общественности вопрос был отложен.

Ранее “источник” сообщал, что Владимир Зеленский назначил первого президента Украины Леонида Кравчука главой украинской делегации в Трехсторонней контактной группе.